Зеленский рассказал о главном партнере Украины в сфере обороны

Президент Украины Владимир Зеленский 19 октября провел встречу с главой минобороны США Ллойдом Остином в Киеве. Украинский лидер рассказал о помощи, которую оказывают Штаты, отмечается на сайте его офиса.

На переговорах с Остином Зеленский назвал США главным партнером в сфере безопасности и обороны. Он поблагодарил американскую сторону за материально-техническую помощь, которую оказывают США для усиления возможностей Вооруженных Сил Украины. Кроме того, участники встречи обсудили будущее двустороннее взаимодействие.

«Отмечена оперативность реализации анонсированного во время визита президента Украины в Вашингтон решения предоставить нашему государству дополнительную помощь в сфере безопасности в размере 60 миллионов долларов», — подчеркивается в сообщении.

Ранее на Украине раскрыли сроки появления «реальных результатов» от соглашения со Штатами, которое было подписано во время визита Зеленского в США. Министр обороны Украины Андрей Таран подчеркнул, что документ поможет наладить координацию украинских и американских военных не только на суше, море и воздухе, но и в киберпространстве.