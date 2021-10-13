Зеленского назвали проблемой для Запада

Депутат Рады Волошин: Зеленский стал проблемой не только для России, но для Запада

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин считает, что США скептически настроены к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который стал «проблемой» для Запада. Об этом он заявил в эфире телеканала «Первый независимый».

Волошин отметил, что с такой позицией в Москву приехала помощник госсекретаря США Виктория Нуланд. «Мне известно из моих источников, что она как раз один из таких двигателей изменения отношения Вашингтона к команде Зеленского. Она очень скептически настроена, она реально считает, что по всем пунктам Зеленский либо неуправляемый, либо непредсказуемый», — подчеркнул он.

По мнению политика, в Соединенных Штатах есть понимание того, что устроить какую-либо эскалацию может только Украина, поскольку весной американский лидер Джо Байден позвонил российскому коллеге Владимиру Путину и во многом благодаря этому «Украина существует хотя бы той форме, в которой она существует».

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«И Нуланд в этой связи [в Москве] явно услышит то же самое: "Разберитесь со своим Зеленским. Он неподконтрольный, непредсказуемый, есть информация, что иногда он принимает решения в измененном состоянии сознания. Это проблема". И это проблема уже для всех — не только для Москвы. Это проблема для Вашингтона, для Запада», — сказал Волошин.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прилетела в Москву 11 октября. 12 октября она встретилась с замглавой МИД России Сергеем Рябковым, дипломаты обсудили вопросы стратегической стабильности и перспективы продолжения работы в этой сфере.

Ранее глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обвинил власти Украины в разрушении отношений с Россией в угоду Западу. «Нет альтернативных выводов кроме того, что власть пытается воспрепятствовать налаживанию отношений с Россией, а они очень выгодные и мы неоднократно говорили, что Украина должна играть роль моста между Западом, Россией и странами СНГ. Это выгодно в первую очередь Украине», — заявил он.