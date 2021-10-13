На Украине призвали к миру с Россией и привели в пример Грузию

Украинский политолог Владимир Фесенко призвал к «холодному миру» с Россией, а также привел в пример Грузию. Он заявил в эфире YouTube-канала UkrLife, что Киеву необходимо снизить напряженность в отношениях с Москвой.

По словам политолога, для этого необходимо заморозить конфликт в Донбассе.

«Это не разрядка, не потепление, тем более не возврат к прежним отношениям, что просто нереально в обозримой перспективе. А вот некий холодный мир... Может быть, восстановление авиационного сообщения или что-то еще», — отметил Фесенко.

По его словам, примером в этой ситуации может послужить Грузия. Он напомнил, что, несмотря на вооруженный конфликт в Южной Осетии в 2008 году, страны восстановили экономические связи. При этом Грузии удалось сделать отношения с Кремлем «более мягкими». Так, прекращение войны в Донбассе может поспособствовать развитию диалога между Украиной и Россией, заключил он.

12 октября Украина и Евросоюз (ЕС) призвали Россию прекратить «подстрекательство» вооруженного конфликта в Донбассе. Совместное заявление опубликовал офис президента Владимира Зеленского. Киев и ЕС заявили, что осуждают нарушения перемирия со стороны «вооруженных формирований, которые поддерживаются Россией».

Ранее политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник заявил, что западные партнеры могут покинуть Украину, что приведет к восстановлению экономических связей республики с Россией. К этому могут привести договоренности России и США, которым важна позиция Кремля по ключевым вопросам.