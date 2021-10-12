Прокуратура Украины обжалует меру пресечения Медведчуку

Прокуратура Украины намерена обжаловать избрание Печерским районным судом меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста главе политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку по делу о госизмене. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу офиса генерального прокурора.

По мнению сотрудников ведомства, при данных обстоятельствах такая мера пресечения является недостаточной и не обеспечит надлежащего поведения Медведчука. В связи с этим прокуроры будут обжаловать его в апелляционном порядке и настаивать на содержании под стражей с альтернативой внесения залога в 1 миллиард гривен (более 2,7 миллиарда рублей).

Ранее Печерский районный суд Киева отказал украинской прокуратуре в аресте Виктора Медведчука по делу об импорте угля из Донбасса. Политика отправили под домашний арест до 7 декабря 2021 года.

Медведчук находится под домашним арестом с 13 мая. До этого офис генерального прокурора Украины объявил о подозрении оппозиционера в государственной измене и хищении государственных ресурсов. Его обвиняют в передаче сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создании вербовочной сети, перерегистрации украинского месторождения в Крыму на российскую фирму и нарушении законов и обычаев войны.