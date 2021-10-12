Украина и ЕС призвали Россию прекратить «подстрекательство» конфликта в Донбассе

Украина и Евросоюз (ЕС) призвали Россию прекратить «подстрекательство» вооруженного конфликта в Донбассе. Совместное заявление, принятое по итогам двустороннего саммита в Киеве, опубликовал офис президента Владимира Зеленского.

Киев и ЕС заявили, что осуждают нарушения перемирия со стороны «вооруженных формирований, которые поддерживаются Россией». Стороны призвали Москву «полностью признать свою ответственность в этом контексте» и использовать собственное влияние для восстановления всеобъемлющего режима прекращения огня и выполнения Минских договоренностей.

«Мы повторили наш призыв к России немедленно прекратить подстрекательство конфликта путем предоставления финансовой и военной помощи вооруженным формированиям, которые она поддерживает, а также вывести российские войска и технику от восточной границы Украины и Крымского полуострова», — сказано в заявлении.

Ранее Зеленский заявил, что Украина и Евросоюз считают Россию стороной конфликта в Донбассе, на которой лежит ответственность «за отсутствие прогресса в мирном урегулировании».