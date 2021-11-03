На Украине уволили министра по вопросам Крыма и Донбасса

Верховная рада Украины поддержала увольнение Алескея Резникова с поста министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий республики. Об этом сообщается на сайте парламента.

За отставку ответственного за вопросы Крыма и Донбасса чиновника проголосовали 329 депутатов. Ранее фракция правящей в стране партии «Слуга народа» согласовала его назначение на должность министра обороны Украины.

Кроме того, Рада отправила в отставку вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. За выступили 342 депутата.

2 ноября Министр обороны Украины Андрей Таран подал в отставку. В понедельник, 1 ноября, Резников подал заявление об увольнении. Заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук поясняла необходимость замены Тарана существующими в ведомстве проблемами в сфере закупок.

О кадровых перестановках в правительстве было известно уже в течение некоторого времени. В октябре сообщалось, что министр обороны Украины Андрей Таран может в скором времени покинуть свой пост, вопрос его отставки будет решаться в течение ближайших двух-трех недель.

