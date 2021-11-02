Министр обороны Украины подал в отставку

Министр обороны Украины Андрей Таран подал в отставку. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Как пишет ТАСС, данное решение по сути является процедурным и принято с целью освобождения министерского кресла для нынешнего вице-премьера Алексея Резникова, которого фракция правящей в стране партии «Слуга народа» согласовала на должность нового главы ведомства.

В понедельник Резников подал заявление об увольнении. Заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук поясняла необходимость замены Тарана существующими в ведомстве проблемами в сфере закупок.

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22 октября сообщалось, что министр обороны Украины Андрей Таран может в скором времени покинуть свой пост, вопрос его отставки будет решаться в течение ближайших двух-трех недель.

В июле текущего года Зеленский отправил в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслана Хомчака и назначил на его место командующего войсками оперативной группировки «Север» Валерия Залужного. Официальной причиной отставки стали конфликты между министерством обороны и руководством ВСУ, которые отражались на состоянии украинских войск.

Позже глава государства также снял с должностей командующего Объединенными силами Владимира Кравченко и начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Корнийчука. Вместо них новые посты получили Александр Павлюк и Сергей Шаптала.