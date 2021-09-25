На Украине предложили уменьшить секретность Минобороны

Замглавы минобороны Украины Александр Носов предложил уменьшить секретность ведомства и в эфире телеканала «Дом» заявил, что подобное намерение является одним из его приоритетов на должности, передает РИА Новости.

«Секретность — огромная проблема. Секретность порождает слухи, слухи порождают сенсации, а сенсации обвиняют нас в предательстве. Уменьшить секретность из огромного процента, который есть, а это около 90 процентов, в закупках, уменьшить его до 35 процентов», — подчеркнул замминистра.

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Носов отметил, что Украине не добраться до отметки в 20 процентов, как это происходит в развитых странах, в силу географического положения и ментальности. Он пояснил, что имеет в виду закупку серийного производства, экспорта в другие страны и того, что выставлялось на международных выставках.

По мнению замглавы минобороны, все это должно идти только открытыми договорами, однако сопротивление этой открытости «огромное».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о планах оказания военной помощи Киеву со стороны Вашингтона, о которых президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден договорились во время встречи в США. Он назвал это сигналом для Москвы и отметил, что «Россию беспокоит все, что делает Украину сильнее».

