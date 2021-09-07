На Украине рассказали о сигнале США для России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV рассказал о планах оказания военной помощи Киеву со стороны Вашингтона, о которых президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден договорились во время встречи в США. Об этом сообщает РИА Новости.

Кулеба назвал это сигналом для России. «Тот факт, что именно во время визита США дополнительно выделили до конца года помощь на военные нужды Украины — это тоже сигнал для России», — сказал он.

Министр добавил, что партнеры из Соединенных Штатов кулуарно говорили украинской делегации, что также считают «наилучшим сигналом» для Москвы именно увеличение поддержки Киева Вашингтоном.

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По мнению Кулебы, «Россию беспокоит все, что делает Украину сильнее». Он добавил, что итоги встречи Зеленского и Байдена укрепили официальный Киев.

Ранее Кулеба заявил, что Украине от США нужна поддержка в развитии обороноспособности страны, а не просто статус основного союзника вне НАТО. Он рассказал, что в ходе визита Зеленского в Вашингтон на прошлой неделе главы двух стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между государствами. Этот документ определяет дальнейшие шаги взаимодействия минобороны Украины и минобороны США для повышения военного потенциала и готовности Украины к сохранению территориальной целостности страны и прогресса на пути совместимости с НАТО.

1 сентября Байден и Зеленский провели переговоры. Они продлились в Белом доме около двух часов. По итогам встречи лидеры двух стран выступили против строительства газопровода «Северный поток-2», поскольку увидели в нем угрозу энергетической безопасности Европы. Кроме того, стороны договорились продолжить попытки привлечь к ответственности Россию за так называемую агрессию.