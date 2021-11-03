На Украине поддержали увольнение министра экономики

На Украине поддержали решение об увольнении первого вице-премьера, министра экономики Алексея Любченко. Об этом пишет Telegram-канал издания «Страна.ua».

Соответствующее решение приняла Верховная Рада. «За» высказались 320 депутатов украинского парламента.

2 ноября Алексей Любченко подал заявление об отставке с поста первого вице-премьера и министра экономики, который он занимал с 20 мая 2021 года. До этого он около года возглавлял Государственную налоговую службу Украины, а в 2015-2020 годах являлся первым вице-президентом ПАО «Украгрохимхолдинг».

Ранее в СМИ сообщалось, что Любченко может возглавить кабинет министров Украины после возможного ухода с этого поста Дениса Шмыгаля в декабре. Отмечалось, что подобные перестановки могут быть связаны с подготовкой к выборам в Верховную Раду, которые должны состояться в 2023 году.