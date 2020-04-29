На Украине назначили нового главу налоговой службы

Правительство Украины назначило новым главой Государственной налоговой службы Алексея Любченко, передает «Страна.ua».

Любченко работал первым заместителем руководителя налоговой администрации в Кировоградской области, позже возглавлял налоговую администрацию Черкасской области. В 2005 году он ушел из налоговой службы и работал заместителем главы Кировоградской областной администрации. Через четыре года вернулся в налоговые органы и два года работал зампредседателя службы. Позже был помощником народного депутата от Черкасской области Виктора Тимошенко.

Как напоминает «24 канал», 24 апреля на внеочередном заседании правительство уволило бывшего председателя налоговой службы Сергея Верланова, его заместителя Дмитрия Венцковского, главу таможенной службы Максима Нефедова и его заместителей. Отставки мог инициировать экс-министр финансов Игорь Уманский из-за «закручивания» НДС.

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