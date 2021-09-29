Названо имя кандидата в премьер-министры Украины

Украинский «24 канал» назвал имя одного из наиболее вероятных кандидатов в премьер-министры страны. Как сообщили источники журналистов, кресло Дениса Шмыгаля может занять первый вице-премьер, министр экономики Алексей Любченко.

Состав правительства может смениться до конца октября, а Любченко, возможно, возглавит кабмин в декабре. Перестановки связаны с подготовкой к выборам в Верховную Раду, которые должны состояться в 2023 году.

СМИ называли вероятными кандидатами на увольнение главу Минсоцполитики Марину Лазебную, вице-премьера Олега Уруского и руководителя министерства защиты окружающей среды Романа Абрамовского. О возможной отставке премьера Шмыгаля говорили еще в начале 2021 года.

Любченко долгое время работал в системе Государственной налоговой службы Украины. В мае 2021 года он был назначен первым вице-премьером и министром экономики. Именно Любченко в отсутствии Шмыгаля должен исполнять его обязанности.

Ранее сообщалось, что офис президента Украины пытается подкупить депутатов фракции «Слуга народа», чтобы они проголосовали за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.