Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова получает многочисленные жалобы от военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и членов их семей на то, что государство задерживает им денежные выплаты. Об этом офис украинского омбудсмена сообщает в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в сумме Министерство обороны Украины задолжало военнослужащим ВСУ почти 1,5 миллиарда гривен (более четырех миллиардов рублей). Кроме того, ведомство также прекратило «боевые» выплаты военным, которые выполняют служебные задачи в зоне Операции Объединенных сил в Донбассе.

В офисе омбудсмена рассказали, что Денисова направила запрос на имя первого вице-премьера —министра экономики Украины Алексея Любченко, являющегося председателем Межведомственной рабочей группы по вопросам погашения задолженности по заработной плате. Она попросила его рассмотреть ситуацию с крупной задолженностью государства перед военнослужащими и найти решение обозначенной проблемы.

Ранее бывший заместитель командующего Сил специальных операций Украины генерал Сергей Кривонос заявил о возвращении украинской армии в 1990-е годы. Он отметил, что о подобной тенденции говорят многомесячные задержки жалованья военным, и предупредил о массовых увольнениях из ВСУ, которые могут за этим последовать.

