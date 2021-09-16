Раскрыта зарплата главы СБУ и его окружения

Глава СБУ Иван Баканов заработал за август более 113 тысяч гривен

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов в августе 2021 года заработал 113 220 гривен (около 307 тысяч рублей). Сообщение об этом появилось в Telegram-канале портала Vesti.ua.

Журналисты также раскрыли сведения о зарплатах ближайшего окружения Баканова. В частности, его первый заместитель и начальник антитеррористического центра при СБУ Сергей Андрущенко заработал за прошедший месяц 110 149 гривен (299 тысяч рублей). Два других заместителя, Владимир Горбенко и Александр Якушев, получили по 105 570 гривен (286,5 тысяч рублей).

В конце июля президент Украины Владимир Зеленский провел в СБУ кадровые перестановки. Своих постов лишились замглавы ведомства Руслан Баранецкий, начальник Управления внутренней безопасности Андрей Наумов и четыре других высокопоставленных офицера.

В офисе главы государства объяснили такие чистки низкими показателями по борьбе с контрабандой и подготовкой к масштабной реформе спецслужбы. «СБУ хотят лишить несвойственных ей функций, а именно борьбы с экономическими преступлениями», — рассказал пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.