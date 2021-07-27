Названы причины кадровых чисток Зеленского в СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский принял решении об увольнении нескольких высокопоставленных офицеров Службы безопасности (СБУ) страны из-за неэффективной борьбы ведомства с контрабандой и скорыми реформами спецслужб. Об этом, как сообщает ТСН, заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Он пояснил, что украинское руководство совершенно не устраивали темпы противодействия незаконному ввозу товаров через границу. Сложившуюся ситуацию пресс-секретарь назвал одной из причин экономической нестабильности государства и подчеркнул, что она демотивировала работать «в белую» значительную часть предпринимателей.

Никифоров добавил, что команда Зеленского также готовит масштабную реформу СБУ и стремится привести ведомство «в надлежащий вид» с помощью кадровых чисток до того, как она будет запущена. «СБУ хотят лишить несвойственных ей функций, а именно борьбы с экономическими преступлениями», — сказал представитель президента.

23 июля стало известно, что президент Украины снял с должностей заместителя главы СБУ Руслана Баранецкого и начальника Управления внутренней безопасности ведомства Андрея Наумова. 26 июля он отправил в отставку еще четырех высокопоставленных офицеров.

Кроме того, 27 июля своего поста лишился главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак, а за неделю до этого стало известно о планах Верховной Рады отправить в отставку трех украинских министров, в том числе главу Минобороны Андрея Тарана.