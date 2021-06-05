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Генерал ВСУ заявил об уходе из украинской армии и нежелании прислуживать

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Фото: Facebook

Бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал ВСУ Сергей Кривонос рассказал о своем уходе из армии. Соответствующий пост появился в его Facebook-аккаунте.

«Выпущен из рядов ВСУ. Уволили без рапорта. Хотел служить государству, но прислуживать не буду и не могу», — написал он. По словам генерала, он служил 32 года.

Генерал отметил, что для него уход из ВСУ — начала нового этапа борьбы с беспорядком, который существует в армии и государстве. По словам Кривоноса, теперь его ничего не сдерживает в противостоянии. «Все еще впереди», — добавил он.

Ранее Кривонос рассказал, что украинские артиллеристы во время боевых действий в Донбассе стреляли куда попало. По его словам, такие показатели стали следствием «диверсии» со стороны украинского Генштаба, когда на протяжении двух лет десятки, сотни, тысячи артиллеристских снарядов ежедневно выстреливали в пустоту, а к моменту начала боевых действий в 2014 году артиллерийские стволы оказались изношены.

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