Украинскую армию предупредили о возвращении в «страшные» 90-е

Украинская армия возвращается в 1990-е годы. Об этом заявил бывший заместитель командующего Сил специальных операций Украины генерал Сергей Кривонос в своем интервью телеканалу «Апостроф.TV».

Он напомнил украинцам, как в те годы военным не выплачивали зарплаты и отпускные пособия. «Я вспоминаю те страшные времена — 1997-1999 годы, когда не платили вообще зарплату и не платили в том числе оздоровительные. Потому что говорят: "Нет денег. Пройдет парад, после парада, возможно, выплатят"», — рассказал Кривонос.

По его словам, сейчас военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) сталкиваются с аналогичной невыплатой жалованья. «Ты идешь в отпуск… планируешь, что за счет дополнительной зарплаты месячной ты можешь куда-то поехать отдохнуть, даже просто в Одессу или Карпаты, может быть, в Турцию. Этих денег нет, уже седьмой месяц в этом году», — объяснил он. Кривонос назвал такую ситуацию «страшным дежавю» и предупредил о массовых увольнениях из армии, которые могут за этим последовать.

В июне Сергей Кривонос рассказал о своем уходе из ВСУ после 32 лет службы. «Хотел служить государству, но прислуживать не буду и не могу», — заявил он. Генерал также подчеркнул, что намерен дальше бороться с беспорядком, который существует в армии и государстве.