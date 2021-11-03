На Украине заявили о готовящемся наступлении ВСУ

Украинский политик Владимир Олейник заявил о готовящемся наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает радио «Sputnik».

С такими планами, по его мнению, связано увольнение министра обороны Андрея Тарана и назначение на этот пост вице-премьера и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова. Киев проводит рокировку перед началом серьезных военных действий на Донбассе, уверен Олейник.

«Вчерашняя встреча Байдена с Зеленским как раз свидетельствует о том, что это была последняя точка для обострения ситуации. Думаю, что на климатическом саммите Байден виртуально передал Зеленскому зеленый галстук, который тот должен жевать, как когда-то [экс-президент Грузии Михаил] Саакашвили, когда будет разговаривать по телефону с тем, кто даст ему команду: "Начинай войну на Донбассе"», — заявил он.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины доложило, что противник стягивает артиллерию к линии соприкосновения в Донбассе. В ведомстве отметили, что «оккупанты увеличили количество разведывательных постов» для наблюдения за украинскими войсками.