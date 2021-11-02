Украина заявила о стягивании артиллерии противника в Донбассе

Украинская разведка: противник в темноте стягивает артиллерию к линии соприкосновения

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что противник стягивает артиллерию к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

«На отдельных направлениях противник усиливает группировку артиллерии вблизи линии соприкосновения. При этом выдвижение самоходных артиллерийских установок к замаскированным огневым позициям осуществляется преимущественно с наступлением темноты», — сказано в сообщении.

Минобороны также утверждает, что «оккупанты увеличили количество разведывательных постов» для наблюдения за украинскими войсками.

Обстановка в Донбассе обострилась 26 октября. Вооруженные силы Украины впервые применили в бою турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что украинские военные заняли село Старомарьевка в «серой зоне». Киев официально не подтвердил данную информацию.