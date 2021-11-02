В Донбассе обнаружены несколько массовых захоронений мирных жителей

На территории самопровозглашенной Луганской народной республики были обнаружены пять массовых захоронений мирных жителей Донбасса. Об этом в ходе проходящего в Луганске круглого стола с участием глав непризнанных ЛНР и ДНР Леонида Пасечника и Дениса Пушилина сообщила руководитель спецгруппы по поиску пропавших без вести, первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока, передает Луганский информационный центр.

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По ее словам, несколько захоронений найдены в окрестностях населенных пунктов Сабовка, Краснодон, Первомайск, Видное и Славяносербск. «Первичный осмотр тел, остатков одежды позволяет говорить, что это — гражданское население, мирные жители республики, погибшие летом-осенью 2014 года в результате украинской агрессии», — подчеркнула Сорока.

Замглавы МИД ЛНР добавила, что родственники погибших и пропавших без вести в ходе военных действий сдали 134 образца крови для создания ДНК-паспортов. Она отметила, что всего за три месяца работы спецгруппы были подняты 267 останков.

Председатель межведомственной комиссии по розыску пропавших без вести, уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова в свою очередь рассказала, что в ДНР из стихийных мест захоронения начиная с 2014 года были эксгумированы останки почти 150 неизвестных жертв конфликта в Донбассе.

В августе глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что на территории самопровозглашенной республики нашли более десяти массовых захоронений жертв войны в Донбассе. По данным межведомственной рабочей группы, погибли или пропали без вести свыше 2000 жителей, однако точные данные назвать сложно.