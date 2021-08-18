В ЛНР нашли массовые захоронения жертв войны

Глава ЛНР рассказал, что в республике находятся более 10 массовых захоронений жертв войны

На территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) нашли более 10 массовых захоронений жертв войны в Донбассе. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, межведомственная рабочая группа установила, что погибли или пропали без вести свыше 2000 жителей ЛНР, однако точные данные назвать сложно.

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«Летом 2014-го из-за постоянных массированных обстрелов со стороны Киева у людей иногда не было возможности элементарно установить личности погибших, не говоря об их погребении. Сейчас рабочая группа располагает сведениями о более чем 10 массовых захоронениях и множестве единичных, — сообщил Пасечник. — Именно поэтому представители межведомственной рабочей группы призывают жителей республики предоставлять информацию о жертвах агрессии Киева».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал враньем обвинения в том, что его армия обстреливает мирных жителей в Донбассе.

«Мы отвечали боевикам только тогда, когда они стреляли по нашим военным, — сказал Зеленский. — Но чтобы отправлять убивать, стрелять по мирным жителям — это все вранье. А с той стороны стреляют по мирным жителям».