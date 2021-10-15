В ЛНР обнаружили останки 35 погибших мирных жителей

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) рабочая группа по розыску захоронений заявила, что обнаружила останки 35 погибших мирных жителей. Об этом сообщает «Луганский информационный центр».

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«Продолжаются работы по вскрытию массового захоронения жертв украинской агрессии, расположенного на территории города Луганска вблизи трассы Т-13-01 в районе поселка Видный-1. На данный момент обнаружены и извлечены останки 35 луганчан — жертв геноцида народа Донбасса, проводимого украинскими военно-политическим руководством», — сказано в сообщении.

В спецгруппе добавили, что останки принадлежат мирным жителям, некоторые «содержат явные признаки взрывных травм».

В августе глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что на территории самопровозглашенной республики нашли более десяти массовых захоронений жертв войны в Донбассе. По данным межведомственной рабочей группы, погибли или пропали без вести свыше двух тысяч жителей, однако точные данные назвать сложно.

ООН сообщила, что общее число погибших в результате конфликта на востоке Украины составляет 13,2-13,4 тысячи человек, из них почти четыре тысячи — гражданские лица.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал враньем обвинения в том, что его армия обстреливает мирных жителей в Донбассе.