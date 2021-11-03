Зеленский предложил кандидатуру нового министра обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить Алексея Резникова, ранее отвечавшего за вопросы Крыма и Донбасса, министром обороны. Предложение содержится в проекте постановления.

Его кандидатуру украинский лидер предложил сразу после отставки Резникова с поста министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий республики. За это выступили 329 депутатов. Ранее фракция правящей в стране партии «Слуга народа» согласовала его назначение на должность министра обороны Украины.

3 ноября Верховная Рада на пленарном заседании в среду, 3 ноября, поддержала увольнение министра обороны Украины Андрея Тарана по его заявлению. За соответствующее решение проголосовали 341 депутат. Андрей Таран возглавлял Министерство обороны Украины с 4 марта 2020 года. 2 ноября он подал в отставку.

Как заявлял глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, у Тарана есть жалобы на здоровье. При этом, по его словам, президент республики Владимир Зеленский уже определился с кандидатурой на должность министра обороны. На вопрос, может ли Минобороны возглавить депутат от «Слуги народа», Арахамия уклончиво ответил: «Мы за равенство всех граждан».