На Украине уволили министра обороны

Верховная Рада на пленарном заседании в среду, 3 ноября, поддержала увольнение министра обороны Украины Андрея Тарана по его заявлению. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

По данным агентства «Интерфакс», за соответствующее решение проголосовал 341 народный депутат.

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Андрей Таран возглавлял Министерство обороны Украины с 4 марта 2020 года. 2 ноября он подал в отставку.

Как заявлял глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, у Тарана есть жалобы на здоровье. При этом, по его словам, президент республики Владимир Зеленский уже определился с кандидатурой на должность министра обороны. На вопрос, может ли Минобороны возглавить депутат от «Слуги народа», Арахамия уклончиво ответил: «Мы за равенство всех граждан».

В июле текущего года Зеленский отправил в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслана Хомчака и назначил на его место командующего войсками оперативной группировки «Север» Валерия Залужного. Официальной причиной отставки стали конфликты между министерством обороны и руководством ВСУ, которые отражались на состоянии украинской армии.

Позже глава государства также снял с должностей командующего Объединенными силами Владимира Кравченко и начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Корнийчука. Вместо них новые посты получили Александр Павлюк и Сергей Шаптала.