Новый вице-премьер Украины понадеялась вернуть Крым и Донбасс «мягкой силой»

Новый вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук понадеялась вернуть Крым и Донбасс «мягкой силой». Ее слова передает издание «Корреспондент.net».

«Я надеюсь, что мягкая сила сработает для реинтеграции», — сказала Верещук. По ее мнению, украинские власти должны делать все, чтобы «люди чувствовали, что они нужны государству». «Деоккупация — это наша армия, это другая стратегия», — подчеркнула она, добавив, что процесс займет меньше 25 лет.

Верховная Рада выбрала Верещук вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий 4 ноября. Накануне с этой должности был уволен Алексей Резников. Он был назначен на пост министра обороны Украины вместо покинувшего это место Андрея Тарана.