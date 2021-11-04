Российский дипломат рассказал о транспортировке украинских вооружений у Донбасса

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали транспортировку вооружений у линии соприкосновения по железной дороге вблизи Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, за прошедшую неделю украинская армия перевезла через станцию Константиновка 24 танка, через Дружковку — девять танков и шесть гаубиц «Гвоздика», а через Рубежное – двадцать семь гаубиц «Гиацинт-Б» и «Мста-Б» и пять противотанковых пушек «Рапира». Российский дипломат задался вопросом, куда же направляется вся эта техника, и призвал максимально нарастить мониторинг у линии соприкосновения.

Ранее Верховная Рада Украины 4 ноября выбрала новым вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий депутата от партии «Слуга народа» Ирину Верещук. За ее кандидатуру проголосовали 260 депутатов. Верещук в ходе заседания ответила на вопрос о временных рамках «возвращения» Крыма и Донбасса под контроль Киева. «Не все зависит от украинской стороны. Но мы делаем все возможное, чтобы этот день наступил. Я не буду называть дату, но этот день и час настанет», — пообещала вице-премьер.

