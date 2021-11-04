В Госдуме назвали единственный путь выживания Украины

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат Адальби Шхагошев назвал единственный способ выживания Украины. Его слова в четверг, 4 ноября, приводит РИА Новости.

По мнению политика, Киеву нужно как можно быстрее начать восстанавливать отношения с Россией и строить планы не на случай конфликта, а те, которые бы способствовали реализации Минских соглашений.

«Это единственный путь в долгосрочном смысле для выживания Украины как государства, как страны», — считает Шхагошев.

Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев вместе с иностранными партнерами разработал планы обороны от России на случай развязывания полномасштабного конфликта. Он отметил также, что украинские военные готовы к любому сценарию.