Захарова рассказала о подготовке встречи глав МИД нормандского формата

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова на брифинге 3 ноября рассказала о ходе подготовки возможной встречи глав внешнеполитических ведомств нормандской четверки, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Захаровой, Москва исходит из необходимости тщательной подготовки подобного мероприятия, в том числе итогового документа, в котором необходимо отразить состояние переговорного процесса, в частности, выполнение решений нормандского саммита в Париже в декабре 2019 года. В документе также должны быть «новые ориентиры по продвижению внутриукраинского урегулирования на основе Минских соглашений».

«Есть ли такой документ на сегодняшний день, его проект? Нет, такого документа нет даже в проекте», — заявила Захарова. Она утверждает, что Россия своевременно передала участникам нормандского формата свое видение возможных итогов встречи.

«Второй вопрос: есть ли реакция на наши наработки? Также негативный ответ. Реакции на него мы до сих пор не получили. Без ясного понимания возможных результатов такой встречи говорить о каких-либо датах ее проведения просто не имеет смысла», — сказала Захарова.

Ранее Захарова сообщила, что рабочий график министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ближайшее время не позволит ему принять участие в подобном мероприятии.