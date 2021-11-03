Франция предложила России согласовать дату встречи в нормандском формате

Франция ждет ответа от России на предложения о дате встречи в «нормандском формате» на министерском уровне. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя французского МИД.

По его словам, в ходе переговоров президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлера Германии, которые прошли 11 октября, была достигнута договоренность об организации в ближайшие недели министерской встречи в «нормандском формате».

«Мы неоднократно предлагали даты этой встречи. Мы по-прежнему ждем ответа от российской стороны с целью скорейшего проведения этой встречи», — заявил источник агентства.

Ранее сообщалось, что Берлин и Москва уже ведут подготовку встречи в «нормандском формате» глав МИД Германии и России, однако дата переговоров еще не определена. «Во время последней встречи с господином Путиным госпожа Меркель сказала о том, что должна пройти встреча на высшем уровне в "нормандском формате". Для подготовки такой встречи будут встречаться министры иностранных дел», — отметил посол в России Геза Андреаса фон Гайра.