Лавров не примет участие в «нормандской встрече»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не сможет принять участие в «нормандской встрече» по урегулированию конфликта в Донбассе из-за плотного рабочего графика. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале Russia Today.

Материалы по теме «Интересы украинцев в расчет не принимаются» США отправляют военные корабли в Черное море. Чего ждут на Западе от обострения в Донбассе? «Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине

«Без ясного понимания возможных результатов встречи [в "нормандском формате"], говорить о каких-либо датах ее проведения просто не имеет смысла», — добавила Захарова.

Она подтвердила, что с предложением провести встречу выступил глава МИД Франции Жан-Ив ле Дриан во время саммита «Большой двадцатки» (G20), но он не смог ответить на вопрос о том, к чему должны прийти ее участники. Ту же информацию ранее подтвердил источник РИА Новости в МИД Франции.

По некоторым данным, Берлин и Москва уже ведут подготовку переговоров. Об этом якобы договорились президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель.