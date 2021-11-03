Захарова рассказала о риске проникновения афганских террористов в Россию

Москва беспокоится по поводу риска проникновения террористов и экстремистов из Афганистана через Центральную Азию в Россию. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга, трансляцию которого велась на YouTube-канале Russia Today.

Она добавила, что с приходом к власти в Афганистане террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ), в террористическая и наркотическая угроза в стране не снизились. По словам дипломата, создание нормальных условий жизни в афганском государстве приведет к тому, что у его жителей отпадет необходимость бежать в другие страны.