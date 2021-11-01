Лавров увидел резон в отказе передавать гуманитарную помощь талибам

Глава МИД России Сергей Лавров увидел резон в том, что некоторые представители международного сообщества отказываются передавать гуманитарную помощь Афганистану через правительство талибов («Талибан», запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом дипломат заявил в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

«Вопрос о том, как эту помощь распределять, многие не хотят ее давать непосредственно правительству, хотят работать через международные организации», — заявил министр. Он отметил, что Россия оказывает содействие в переговорах с талибами по допуску гуманитарных миссий в Афганистан.

По словам Лаврова, Россия также будет оказывать самостоятельную поддержку афганскому народу, с помощью поставок продовольствия и медикаментов. Он добавил, что аналогичная помощь сейчас поступает странам Центральной Азии.

29 октября талибы потребовали выплатить Афганистану 1,2 миллиарда долларов, обещанных на заседании «Большой двадцатки». В сообщении представителя радикалов было сказано, что деньги необходимы для «поддержки уязвимых слоев населения» в зимнее время.