Талибы потребовали у международного сообщества миллиард долларов

Талибы («Талибан», запрещенная в России террористическая организация) потребовали у стран-участников саммита G20 выделить 1,2 миллиарда долларов, обещанных на заседании «Большой двадцатки». Об этом написал представитель офиса талибов в Катаре Мохаммад Сохаил Шахин на своей странице в Twitter. В настоящее время талибы выдвинули Шахина на должность постпреда Афганистана в Организации Объединенных Наций (ООН).

«Приближается зима, поэтому международному сообществу необходимо в срочном порядке выделить недавно объявленный пакет помощи, обещанный на виртуальном саммите G20 по Афганистану, для поддержки представителей уязвимых слоев населения», — написал боевик.

Он также заверил, что правительство самопровозглашенного Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА, так террористы называют афганское государство) готово сотрудничать с гуманитарными организациями для помощи народу своей страны. К тому же Шахин передал призыв боевиков разморозить активы Афганистана на сумму около 10 миллиардов долларов.

Ранее с требованием разморозить активы Афганистана выступили участники заседания «московского формата» по проблемам захваченной талибами страны. Кроме того, по результатам переговоров в Москве было опубликовано требование к ООН создать комиссию по восстановлению Афганистана.

13 октября стало известно, что ЕС выделит Афганистану расширенный пакет поддержки на сумму около одного миллиарда евро, чтобы помочь стране побороться с нарастающим гуманитарным кризисом.