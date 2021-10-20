В России призвали ООН созвать комиссию по восстановлению Афганистана

Участники «московского формата» по проблемам Афганистана призвали Организацию Объединенных Наций (ООН) созвать донорскую комиссию по социально-экономической помощи захваченной движением «Талибан» (запрещено в РФ) республики. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, передает Telegram-канал агентства «Sputnik.Афганистан».

По словам Кабулова, созыв такой комиссии позволит способствовать восстановлению Афганистана. Он также отметил, что на закрытой встрече главы МИД России Сергей Лаврова с талибами радикалы пообещали придерживаться гарантий, данных мировому сообществу после прихода к власти.

Кабулов также отметил, что Лавров уточнил в диалоге с талибами, что инклюзивное правительство — одно из важнейших условий признания власти радикалов — должно состоять из различных афганских этносов и политических групп. Также дипломат заявил, что глава МИД России обсудил с талибами соблюдение прав человека в Афганистане.

Встреча Лаврова с делегатами «Талибана» состоялась перед началом заседания «московского формата», который проходит 20 октября в столичном «Президент-отеле». После закрытых переговоров Лавров пообещал, что Россия продолжит вывозить из Афганистана студентов, зачисленных в российские вузы. Также министр объявил о партии гуманитарной помощи, которую РФ направит в республику в ближайшие дни.