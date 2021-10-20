Афганских студентов отправят учиться в Россию

Лавров сообщил о скором вывозе студентов из Афганистана для обучения в России

Москва, как и ранее, планирует вывозить из Афганистана студентов для обучения в России. Их отправят в РФ в ближайшее время. Об этом рассказал после встречи с представителями удерживающего власть в стране афганского радикального движения «Талибан» (запрещено в России как террористическое) глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Важным шагом считаем решение о продолжении афганскими студентами, принятыми на учебу в российские вузы, своего образования в очной форме. В ближайшее время планируем организовать их отправку в Россию», — приводит агентство слова министра.

Заседание «московского формата» по Афганистану проходит 20 октября в Москве. В нем принимают участие представители десяти стран региона, а также делегация из числа лидеров талибов.

18 октября глава Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не будут участвовать в «московском формате» по Афганистану из-за сложностей в логистике. Он объяснил, что для Вашингтона логистически трудно принимать участие на этой неделе, но США поддерживают этот процесс и могут принять в нем участие в будущем.