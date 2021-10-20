Стали известны участники заседания по Афганистану в Москве

На переговорах «московского формата» по Афганистану Россию представляет глава МИД Лавров

Telegram-канал агентства «Sputnik Афганистан» опубликовал список участников заседания «московского формата» по Афганистану.

Россию на переговорах представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. От движения «Талибан» (запрещено в РФ), захватившего власть в Афганистане, на нем будет присутствовать второй заместитель премьер-министра непризнанного Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА) Абдул-Салам Ханафи.

В списке участников от стран СНГ: спецпредставитель президента Казахстана по Афганистану Талгат Калиев, заместитель главы МИД Туркменистана Вепа Хаджиев, спецпред президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев, директор 4-го Политдепартамента МИД Кыргызстана Авазбек Абдуразаков.

От Таджикистана присутствует начальник Управления стратегических исследований МИД Вафо Алибек Ниятбекзода. Китай прислал на встречу спецпреда по Афганистану Юэ Сяоюна, Индия — директора Департамента МИД по делам Пакистана, Афганистана и Ирана Джитендера Пал Сингха, Иран — спецпреда президента по Афганистану Хасана Каземи Куми.

Также в переговорах участвует спецпредставитель Пакистана по Афганистану Мохаммад Садик.

Встреча проходит 20 октября в московском «Президент-отеле». Помимо вице-премьера ИЭА, в Москву прибыли несколько членов правительства, а также представители политофиса талибов. Ранее стало известно, что на заседании радикалы хотят попросить у участников экономической и политической поддержки.