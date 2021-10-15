Стало известно о стремительном росте цен на наркотики в Афганистане

Специалист по Афганистану Серенко: цены на наркотики растут после прихода талибов к власти

Эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко заявил о стремительном росте цен на наркотики в стране. Он связал это с приходом к власти боевиков радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) и их сговоре с наркобизнесом. Об этом эксперт сообщил «Ленте.ру».

Серенко заявил, что проблема наркотрафика через Афганистан никуда не делась и даже усугубилась с приходом к власти талибов. «Они фактически поощряют наркобизнес. Талибы сегодня вступили в сговор и альянс с наркомафией Афганистана. Например, около месяца назад они вернули главаря афганской наркомафии и конфискованные ранее афганскими силовиками гашиш, опиум, героин и другие наркотики», — поделился специалист.

Кроме того, Серенко рассказал о начавшейся посевной компании на юго-западе Афганистана. «Она идет абсолютно спокойно, никаких препятствий талибские функционеры этой работе не чинят», — добавил специалист.

Он отметил, что в Афганистане торговля наркотиками ведется в открытую. «При этом стремительно растет цена на наркотики», — заключил эксперт Центра изучения современного Афганистана.

Россия пока что официально не признала установленную талибами в Афганистане власть, а также не исключила «Талибан» из своего перечня террористических организаций. По словам президента Владимира Путина, с официальным признанием талибов торопиться не нужно. Тем не менее российские власти имеют контакты с талибами и ведут с ними переговоры — так, представителей организации пригласили в Москву 20 октября на встречу «московского формата» консультаций по Афганистану.