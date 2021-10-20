Россия направит в Афганистан гуманитарную помощь

Россия в ближайшие дни направит в Афганистан очередную партию гуманитарной помощи. Об этом на III заседании Московского формата консультаций по Афганистану заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, трансляция доступна в YouTube-канале RT.

«Со своей стороны планируем в ближайшие дни направить дружественному афганскому народу очередную партию гуманитарной помощи»,— сообщил глава МИД.

Ранее Сергей Лавров провел встречу с делегацией радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) в Москве. «Отмечаем предпринимаемые им усилия по стабилизации военно-политической обстановки, налаживании деятельности государственного аппарата», — заявил министр, подчеркнув, что смену власти в Афганистане следует рассматривать как свершившийся факт.

От правительства непризнанного Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА) на переговоры в Москву прибыли: второй заместитель премьер-министра Абдул-Салам Ханафи, и.о. главы МИД Амир-Хан Муттаки, и. о. министра экономики Мохаммад Ханиф, и. о. министра торговли Нуруддин Азизи и Хайрулла Хайрхах, и.о. министра культуры и информации.