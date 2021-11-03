ИГ взяло ответственность за теракт против «Талибана» в Кабуле

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Кабуле

«Исламское государство» (запрещенная в России международная террористическая организация) взяло на себя ответственность за теракт, произошедший в столице Афганистана Кабуле. Его целью стали боевики «Талибана» (также запрещенной в РФ организации), пишет РИА Новости.

В ИГ заявили, что в атаке принимали участие пятеро террористов, в результате был убит командующий кабульскими силами «Талибана» Хамдулла Мохлис. Он стал самым высокопоставленным талибом из погибших с момента победы движения в Афганистане в августе. Новые власти страны пока не признали его гибель.

В ходе атаки погибли 23 человека, пострадали еще 50. Ранее речь шла о 15 погибших.

Об атаке в Кабуле стало известно2 ноября: группа боевиков напала на столичную больницу, в ходе атаки подорвал себя террорист-смертник. Версия о том, что за нападением стоит ИГ, была озвучена почти сразу.