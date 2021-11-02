Названо число жертв взрывов у военного госпиталя в Кабуле

Reuters: в результате двух взрывов у военного госпиталя в Кабуле погибли 15 человек

В результате двух взрывов у крупнейшего военного госпиталя имени Сардара Мохаммада Дауд-Хана в Кабуле погибли по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя службы безопасности «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация).

Он назвал приблизительное число жертв и заявил, что из-за взрыва также пострадали 34 человека. По словам представителя министерства внутренних дел Исламского эмирата Афганистан (ИЭА) Кари Саида Хости взрывы произошли у входа в больницу на 400 коек. Число пострадавших официально не подтверждено.

Ранее у крупнейшего военного госпиталя имени Сардара Мохаммада Дауд Хана прогремели два взрыва. Причиной стал самоподрыв террориста-смертника. Свидетели происшествия утверждают, что несколько боевиков «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) ворвались в здание больницы, где ввязались в драку с представителями «Талибана». Пока ни сами террористы из ИГ, ни официальные представители афганских властей не подтвердили эту информацию.