Возле больницы в Кабуле произошел мощный взрыв

Мощный взрыв произошел возле больницы Сардар Мохаммад Дауд Хан в афганской столице Кабул. Об этом сообщает агентство Aamaj News на своей странице в Twitter.

Сразу после взрыва началась стрельба. Очевидец с места событий рассказал РИА Новости, что причиной стал самоподрыв террориста-смертника у входа в больницу на 400 мест. По его словам, больница расположена возле министерства общественного здравоохранения.

По дополнительной информации от Aamaj News больница Сардар Дауд представляет из себя крупнейший военный госпиталь Афганистана. Сейчас туда проникли сообщники подорвавшегося террориста. Внутри госпиталя началась интенсивная перестрелка, по словам очевидца агентства.

16 октября теракт произошел в одной из мечетей Кандагара. В результате погибли 47 человек. Ответственность на себя взяло «Исламское государство — Вилаят Хорасан» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России). По информации боевиков, первый смертник взорвался в коридоре, а второй — в центре мечети.

15 октября глава третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник заявил, что движение «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России), захватившее власть в Афганистане, начало утрачивать свой антитеррористический потенциал. Об этом, по словам дипломата, говорит серия терактов, организованных ИГ.