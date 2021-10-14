В Афганистане устроили теракт против талибов

В афганском городе Асадабад произошел взрыв на мосту в момент проезда машины с талибами

В афганском городе Асадабад, центре провинции Кунар, произошел взрыв. Об этом сообщает «Sputnik Афганистан» со ссылкой на агентство Asvaka.

По информации агентства, взорвалось самодельное взрывное устройство. Предполагается, что организаторы устроили теракт с целью атаки на боевиков радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). СВУ сработало на мосту в тот момент, когда по нему проезжала машина с талибами.

В результате взрыва как минимум 11 человек пострадали, а также погиб глава полиции района Шайтал-ва-Шинтан провинции Кунар. Есть ли среди пострадавших талибы, пока неизвестно.

8 октября сообщалось, что во время молитвы в шиитской мечети Сайед Абад в афганской провинции Кундуз произошел взрыв. Согласно данным местных служб безопасности и здравоохранения, во взрыве погибли 43 человека, еще 140 — были ранены. По информации Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА), смертником был террорист «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).