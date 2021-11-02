Второй взрыв произошел возле военного госпиталя в Кабуле

Aamaj News: у входа в военный госпиталь Сардар Дауд в Кабуле произошел второй взрыв

У входа в военный госпиталь имени Сардара Мохаммада Дауд-Хана в афганской столице Кабул произошел второй взрыв. Об этом сообщает агентство Aamaj News на своей странице в Twitter.

Агентство передает, что теракт подтвердил заместитель официального представителя «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России) Билал Карими. Aamaj News сообщает, что информации о жертвах и организаторах теракта пока что не поступало.

Представитель министерства внутренних дел Афганистана в правительстве талибов Кари Саид Хости также подтвердил факт теракта и сообщил, что в инциденте есть пострадавшие.

Ранее стало известно, что больница имени Сардара Дауд-Хана — это крупнейший военный госпиталь Афганистана, в котором размещается 400 коек. 2 ноября у входа в учреждение совершил самоподрыв террорист-смертник. Очевидцы с места событий рассказали, что его сообщники проникли в здание госпиталя, где завязалась интенсивная перестрелка.

Этот теракт стал еще одним в серии нападений на гуманитарные объекты, которая прокатилась по Афганистану за последние два месяца. Больше всего от взрывов бомб и террористов-смертников пострадали шиитские мечети. В одном из последних терактов, который произошел 16 октября в мечети города Кандагар погибли 47 человек.

В другом взрыве, произошедшем 9 октября в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз на севере Афганистана погибли 150 человек. Ответственность за оба теракта взяли на себя боевики «Исламского государства — Вилаят Хорасан» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России).

На фоне возросшей активности ИГ в Афганистане, в МИД России заявили о снижении антитеррористического потенциала талибов, захвативших власть в государстве. В министерстве предположили, что причиной этому стало отсутствие финансовых ресурсов у нового афганского правительства.