На Украине оценили шансы восстановить отношения с Россией

Украина имеет шанс восстановить отношения с Россией. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил миллиардер и внефракционный депутат Верховной Рады Вадим Новинский.

Он оценил шансы Киева на возобновление отношений с Москвой и подчеркнул, что это должно являться одной из стратегических целей украинского руководства наряду с восстановлением единства страны.

Новинский отметил наличие у Украины возможности наладить добрососедские отношения с Россией и назвал необходимые для этого условия. По словам миллиардера, на то должна быть «воля политиков и государственных лидеров», которые, в свою очередь, должны обладать «чувством ответственности перед Богом и собственным народом».

Ранее в беседе с «Лентой.ру» Вадим Новинский заявил, что Россия и Украина не могут жить в постоянной вражде и обязаны быть братскими странами. По его мнению, для этого между государствами должны быть исчерпаны противоречия, которые накопились на протяжении последнего времени, а украинским политикам необходимо перестать «петь матерные частушки в адрес России».

В интервью бизнесмен также оценил шансы возвращения Донбасса в состав Украины на условиях федерации. Он подчеркнул, что вести переговоры на основе Минских соглашений надо немедленно.