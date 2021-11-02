На Украине оценили шансы возвращения Донбасса на условиях федерации

Реинтеграция в состав Украины неподконтрольных территорий Донбасса все еще реальна. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил миллиардер и внефракционный депутат Верховной Рады Вадим Новинский.

По его словам, Украине необходимы мир и единство территорий, а также мир и единство между гражданами. Однако с каждым годом условия для реинтегерации становятся все более и более тяжелыми, считает политик и бизнесмен.

«Вести переговоры на основе Минских соглашений надо сейчас, немедленно, иначе окно возможностей окажется закрытым. И уже через год наша украинская власть, критикующая Минские соглашения в том числе за то, что в них прописаны федеративные отношения с ныне неподконтрольными территориями, будут рады возвращению Донбасса на условиях конфедерации», — сказал Новинский.

Он добавил, что те, кто хотят заморозки конфликта на Донбассе, не понимают: они заморозкой только усугубят конфликт, оставив его в наследство новым поколениям.

Новинский поэтому уверен, что процесс возвращения Донбасса в состав Украины надо организовать «по горячим следам, в считаные годы».

Обстановка в Донбассе обострилась 26 октября. Вооруженные силу Украины впервые применили в бою турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Кроме того, в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) утверждают, что украинские военные заняли село Старомарьевка в «серой зоне». Украина официально не подтверждает эту информацию.

