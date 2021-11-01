Украинский миллиардер назвал цели борьбы Зеленского с олигархами

Закон об олигархах, направленный на ограничение влияние богатейших людей Украины на СМИ и политическую жизнь, может стать инструментом борьбы с политической оппозицией. Цели принятия законопроекта президента Украины Владимира Зеленского в интервью «Ленте.ру» назвал миллиардер и внефракционный депутат Верховной Рады Вадим Новинский.

«Если некий бизнесмен решит финансово поддержать оппозицию, его сразу же объявят олигархом, а оппозиционеров — ставленниками олигархов», — отметил Новинский.

Он подчеркнул, что многие положения закона декларативны и неконкретны. По его словам, опасность представляет и тот факт, что закон делегирует право определять, кто в стране олигарх и как с ними поступать не судам, а Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) — по представлению силовых ведомств.

«Этот закон несет в себе изначально отрицательный заряд, поскольку формирует низменные большевистские чувства в обществе — зависть, ненависть и прочие. У нас уже было немало популистских законов — начиная с закона о люстрации, принятого еще при Порошенко, об отмене депутатской неприкосновенности, делегирования СНБО функций суда и прочее. Закон о деолигархизации — один из таких популистских законов», — сказал политик и бизнесмен.

Новинский добавил, что закон противоречит Конституции Украины, которая прямо запрещает дискриминацию по имущественному признаку.

23 сентября Верховная Рада приняла во втором, решающем чтении законопроект о «деолигархизации», запрещающий богатейшим людям страны финансировать политические партии и владеть СМИ. За документ проголосовали 279 депутатов, подавляющее большинство из них являются членами пропрезидентской фракции «Слуга народа». Против выступили и воздержались депутаты от «Европейской солидарности», «Оппозиционной платформы — За жизнь» и «Батькивщины».