Зеленский объяснил заинтересованность в публичных встречах с олигархами

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга заявил, что заинтересован в проведении публичных встреч с олигархами, поскольку может понести политическую ответственность за сокрытие таких контактов. Слова украинского лидера приводит РИА Новости.

Обозначая свою позицию по данному вопросу, Зеленский высказал мнение, что встречи с представителями большого бизнеса должны в 100 процентах случаев проходить на Банковой улице, где находится офис президента Украины. «У меня самая большая ответственность, какая есть, из-за таких встреч [с олигархами], поэтому я заинтересован, чтобы они были публичными. (...) Она ударит по президенту и офису президента, по рейтингу и власти, и, в принципе, рейтингу партии», — объяснил он, уточнив, что рейтинг политсилы связан с рейтингом главы государства.

Президент Украины отметил, что такие встречи возможны в случае подготовки к зимней Олимпиаде в стране.

Ранее Зеленский заявил, что готов провести встречу с Путиным в формате тет-а-тет. «Мне действительно понятно, что у нас в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметная», — сказал глава Украины на брифинге по итогам встречи с членами фракции «Слуга народа» и добавил, что российская сторона не хочет проводить такие переговоры, так как они могут «принести неожиданный результат».

23 сентября Верховная Рада приняла во втором, решающем чтении законопроект о «деолигархизации», запрещающий богатейшим людям страны финансировать политические партии и владеть СМИ. За документ проголосовали 279 депутатов, подавляющее большинство из них являются членами пропрезидентской фракции «Слуга народа». Против выступили и воздержались депутаты от «Европейской солидарности», «Оппозиционной платформы — За жизнь» и «Батькивщины».