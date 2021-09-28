Соратники Порошенко пожаловались генпрокурору на закон об олигархах

Депутаты из фракции «Европейская солидарность» пожаловались на закон о «деолигархизации»

Депутаты Верховной Рады из фракции «Европейская солидарность» пожаловались в офис генпрокурора, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Государственное бюро расследований на принятый закон о «деолигархизации». Об этом сообщается на сайте политсилы.

Соратники экс-президента Петра Порошенко подали «заявления о преступлениях депутатов монобольшинства» по статьям «Злоупотребление властью» и «Воспрепятствование деятельности народного депутата Украины».

Сопредседатель «Европейской солидарности» Артур Герасимов заявил, что «зеленая власть» совершила уголовные действия и «сломала» парламентаризм в стране, а принятый закон не имеет отношения к борьбе с олигархами.

Депутат Владимир Вятрович отметил, что закон был принят для расширения полномочий президента Владимира Зеленского и подконтрольного ему Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), а также для давления на СМИ.

«Этот закон дает абсолютно внеконституционные полномочия президенту через СНБО назначать того или иного политика или неугодного ему олигархом», — утверждает он.

23 сентября Верховная Рада приняла во втором, решающем чтении законопроект о «деолигархизации», запрещающий богатейшим людям страны финансировать политические партии и владеть СМИ.

За документ проголосовали 279 депутатов, подавляющее большинство из них являются членами пропрезидентской фракции «Слуга народа». Против выступили и воздержались депутаты от «Европейской солидарности», «Оппозиционной платформы — За жизнь» и «Батькивщины».