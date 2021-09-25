Гордон раскритиковал украинский закон об олигархах

Журналист Дмитрий Гордон раскритиковал законопроект о деолигархизации, который может быть принят на Украине. Свое мнение он высказал в телепрограмме «Свобода слова Савика Шустера», эпизод приводит Telegram-канал «Украина 24/7».

Гордон назвал проект закона большой ошибкой, и заявил, что он призван бороться не с олигархами, а со СМИ, которые им принадлежат. «Кому принадлежат наши каналы? [Олигарх Игорь] Коломойский, [бывший президент Украины Петр] Порошенко (...). У них отнимут каналы, а там сейчас есть хоть какая-то дискуссия. Мне не нравится канал Порошенко, как и он сам. Но я против того, чтобы их закрывали, против того, чтобы их вынуждали продавать. Пусть будут разные точки зрения», — высказался журналист.

По мнению Гордона, если эти каналы вынудят продать или закрыть, то «будет Россия». «Там шли по этому пути. Сейчас там один сплошной федеральный канал, который говорит устами президента [России Владимира] Путина и Кремля», — сказал он. Гордон предупредил, что если у Украины заберут свободу слова, то вместе с ней заберут и все остальное, а украинцы будут «нищими, как в 1990-е годы и в советское время».

24 сентября сообщалось, что закон об олигархах, который приняли 23 сентября, направили на повторное голосование. В Верховной Раде выявили юридические недочеты, так как в ходе состоявшегося в парламенте голосования было принято несколько противоречащих поправок.

Законопроект о «деолигархизации» инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским. Согласно документу, олигархом следует считать человека, подтвержденная стоимость активов которого превышает миллион прожиточных минимумов. Таким людям будет запрещено делать взносы для поддержки политических партий, быть покупателями объектов большой приватизации, владеть СМИ.

