Рада повторно проголосует по закону об олигархах

В Раде решили повторно проголосовать по закону об олигархах из-за противоречивых поправок

Комитет Верховной Рады по обороне и национальной безопасности принял решение направить закон об олигархах, который приняли 23 сентября, на повторное голосование. Об этом сообщил депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, комитет выявил юридические недочеты, так как в ходе состоявшегося в парламенте голосования были приняты несколько противоречащих поправок. Парламентарий пояснил, что снова голосовать придется по статье 5 закона, которая устанавливает алгоритм признания владельца крупного бизнеса олигархом.

Он добавил, что, согласно одной правке, данное решение будет принимать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), а согласно другой принятой правке — Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции по представлению специальной комиссии.

Железняк добавил, что допущение такой оплошности было вполне ожидаемо, так как регламент голосования был нарушен и большинство внесенных в законопроект правок были рассмотрены по сокращенной процедуре.

23 сентября Рада приняла во втором, последнем чтении законопроект о «деолигархизации», инициированный Владимиром Зеленским. Согласно документу, олигархом следует считать человека, подтвержденная стоимость активов которого превышает миллион прожиточных минимумов. Таким людям будет запрещено делать взносы для поддержки политических партий, быть покупателями объектов большой приватизации, владеть СМИ.

После первого чтения к проекту закона было подано более 1,2 тысячи правок. Оппозиция критиковала инициативу за возможность наделить СНБО внесудебным правом решать, кого следует признавать олигархом.